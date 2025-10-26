PKK Terör Örgütü, 12. Kongre kararları kapsamında alınan fesih kararına bağlı kalındığını vurgulayarak, sürecin ilerleyebilmesi için 'hukuki ve siyasi adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğini' bildirdi. Basın açıklamasına aralarında üst düzey yöneticilerin de yer aldığı 25 örgüt mensubunun katıldığı ifade edildi.

Sürecin Arka Planı

PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısıyla şekillendi. Bu çağrıdan sonra örgüt, Türkiye'deki silahlı varlığını sona erdirmeye yönelik adımlar atmaya başladı.

11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen törende, örgüt mensupları silahlarını sembolik olarak yaktı. Törene PKK yöneticilerinden Bese Hozat'ın da katıldığı öğrenildi.

Örgüt açıklamasında, 'Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini tehdit eder hale gelmesi üzerine başlatılan sürecin kritik bir aşamaya geldiği' vurgulandı. Türkiye sınırları içinde çatışma riski taşıyan tüm unsurların geri çekildiği belirtildi.

Bu açıklamayla birlikte, PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme süreci resmen başlamış oldu.

Kaynak : PERRE