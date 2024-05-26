Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri her Salı Mersin Üniversitesi’nden alarak, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriyor. Daha önce kendi imkanlarıyla bakımevine gelen öğrencilerin zorlanmaması ve daha çok öğrenciye ulaşabilmek adına Büyükşehir servis imkanı sundu. Öğrenciler 09.00’dan 16.00’ya kadar, bakımevinde belirli aralıklarla birçok bölümde pratik yapma imkanı buluyor. Alanında uzman veteriner hekimlerden kedi köpek hastalıkları, enjeksiyon uygulamaları, besleme, ameliyathane gibi alanlarda bilgi edinen öğrenciler, klinik tecrübesi edindiklerini dile getiriyorlar.

Bebek: “Stajyer öğrencilerimize, uzman veteriner hekimlerimiz eşliğinde katkı sağlıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Mustafa Ersen Bebek, Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünde okuyan öğrencilere, sektör uygulamaları dersine yönelik pratik uygulamalar yaptırdıklarını anlatarak, “Kedi ameliyathane, köpek ameliyathane, anneli yavru kedi-köpek hastalıkları bölümleri olarak 4’e ayırıyoruz. Ayda bir rotasyona tabi tutuyoruz ve öğrencilerin tüm bölümlerde çalışmalarını sağlayarak, onları en uygun şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şu anda 48 öğrencimiz var. Öğrencilerimize alet ekipmanların kullanımını öğretirken; hayvanlara yaklaşımları, nasıl besleneceği, nasıl bakım yapılacağı veya ameliyathanelerde bize asistanlık yaparken bu görevleri en doğru şekilde ifa etmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgiyi, pratik uygulamalarla desteklediklerini kaydeden Bebek, “Enjeksiyon, serum ve takviyelerin nasıl yapılacağı, damar yollarının nasıl açılacağı ve bizim kullandığımız kuvöz, koter, inhalasyon cihazlarının kullanımı konusunda bizlerden bilgi alıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak, gönüllü stajyer öğrencilerimize burada her türlü uzman hekimlerimizce katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkı da bize geri dönüt olarak çok güzel yansıyor. Çünkü onlar da burada uygulamalı olarak kendilerini yetiştirdiklerini görünce, Büyükşehir Belediyesi’ne gönüllü stajyer olarak başvurmak istiyorlar. Biz de bu talepleri geri çevirmiyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler, teoride öğrendiklerini pratiğe dökmenin keyfini yaşıyor

2 dönemdir Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Bakımevi’nde staj gördüğünü anlatan Mirayda Koçak, “Burada 4-5 bölümümüz var. 4 hafta aralıklarla dönüyor ve her yeri görmüş oluyoruz. Okulda daha yüzeysel kalırken burada direkt görebiliyor olmak, yeri geldiği zaman öğrendiklerimizi yapabiliyor olmamız bence çok güzel bir şey. Okulda bulamadığımız bir imkan. Bu yönden kendimi çok şanslı hissediyorum. Birçok şeyi burada öğrendim. O yüzden benim için çok verimli oldu” dedi. Öğrencilerden Abdullah Emin Gelir, “Özel bir klinikte bulamayacağımız imkanları burada bulabiliyoruz. Teorik olarak da pratik olarak da hocalarımız çok yardımcı oluyor. Burada kedi köpek hastalıkları olsun, ameliyathaneler olsun, bütün bölümleri görebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne bu imkanlarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. Yaptıkları stajın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Öykü Binicier ise, “Hocalarımız bize anlatıyorlar. İyice kavradığımızı düşündükten sonra; biz de damar yolu açmak, enjeksiyon gibi bazı uygulamaları yapıyoruz. Büyükşehir’in servisi olmasaydı birçoğumuz buraya gelemezdik. Bizim için çok iyi bir imkan. Bize anlattıkları ve öğrettikleri için buradaki bütün hocalara teşekkür ederim” ifadelerine yer ver

Kaynak : PHA