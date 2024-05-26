Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte geçici barınma merkezlerinde oluşabilecek su ve alt yapı sorunlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcıları, Çevre ve Şehircilik ile AFAD ve Belediye yetkilileri katıldı. Adıyaman Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Yaz mevsiminin gelmesiyle geçici barınma merkezlerimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın su kesintileri başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi ve konteyner kentlerimizi daha yaşanılabilir hale getirmenin gayretiyle çalışmalarımız devam ediyor.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA