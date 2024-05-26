Kendini kamu kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Teyfik T. aynı yöntemle 6 kişiyi daha dolandırdı. Son olarak Osmaniye’de dolandırıcılık yapan Teyfik T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA (İGFA) - Devlet büyükleriyle fotoğraf paylaşarak kişilerin görevde yükselme, tayin gibi özlük işlemlerine yardımcı olacağını söyleyerek dolandıran Teyfik T., gözaltına alındı. İsmi binbir surat Teyfik olarak bilinen Teyfik T., yıllarca görevde yükselme, tayin gibi vaatlerde bulunarak para isteyerek dolandırmıştı.

Son olarak Osmaniye’de kamu görevlileri ile ilişkili olduğunu, görevde yükselme, tayin gibi işlemlere yardımcı olacağını söyleyerek kişileri dolandıran Teyfik T. tutuklandı.

Osmaniye’de, sosyal paylaşım sayfalarından kamu görevlileri ile ilişkili olduğunu ispatlamak amacıyla Devlet büyükleriyle fotoğraf paylaşarak kişilerin görevde yükselme, tayin gibi özlük işlemlerine yardımcı olacağından bahisle menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Teyfik T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Teyfik T.’nin daha önce de aynı suçlardan yakalanarak ev hapsine mahkum olduğu, “Binbir surat Tevfik’ şeklinde dolandırıcılık haberlerinin çıktığı öğrenildi.