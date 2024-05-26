İstanbul Kahtalılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Süt, Kâhtalılar Dernek Başkanlarından Çober Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Miktad Çevik ve Kahta Bağbaşı Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çelik GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Kıymaz, cemiyet olarak Adıyaman’ın yurt içi ve dışında geniş bir diasporası olduğuna dikkat çekerek Adıyaman Adıyaman’dan ibaret olmadığını söyledi.

İstanbul Kahtalılar federasyonu başkan yardımcısı Mehmet Nuri Süt ise ziyarette 6 Şubat Depreminin Adıyaman’ı adeta haritadan sildiğine dikkat çekerek yaraların sarılması için İstanbul’daki vakıf ve derneklerinde ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Konuşmasının devamında BaşkanSüt,"depremde bende aile yakınlarından çok kimseyi kaybettim. Depremden sonra yardım tırları Adıyaman’a getirdik ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Memleketimiz çok zor günler geçiriyor. Devlet millet dayanışmasıyla İnşallah yaralar sarılacak ve memleketimiz yaşanır modern bir kent olacaktır"dedi.



Kaynak : PHA