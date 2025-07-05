Türkiye geneli yaşanan orman yangınlarının ardından Güneydoğu Anadolu’da bulunan bir ilde ormanlara giriş Valilik tarafından yasaklandı.

ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman Valiliği, Türkiye geneli yaşanan yangınların ardından ormanlara girişi yasakladı.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada,

“İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde ilimiz ormanlarında ciddi hasarlar oluşturabilecek orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda;

Madde 1- 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ıncı maddeleri uyarınca Adıyaman ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 01 Temmuz 2025­ tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.

Madde 2- Adıyaman ili genelinde bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır.

Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca karayolları güzergâhında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır.

Madde 3­-Adıyaman ili sınırları içinde yer alan Alidağı Mesire alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak mesire alanı, Budaklı Mesire alanı, Beypınarı Mesire alanı ve Karadağ mesire alanında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Ancak sayılan bu alanlarda sadece ateşsiz piknik yapılabilecektir.

Madde 4- Orman Kanununun 31 inci ve 32 inci maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 5- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacaklardır.

Madde 6- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (AKEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır.

Madde 7- Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

Madde 8- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

Madde 9- Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilecektir.

Madde 10- Bu karar Adıyaman ili sınırları içindeki bütün ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 11- Yangın ihbarları ve bununla ilgili bütün şüpheli durumlar 112 Acil Çağrı Hattı aranarak yapılabilecektir.

Madde 12- Yukarda maddeler halinde sayılan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem yapılacaktır.

Madde 13- Bu karar hükümleri Adıyaman Valiliği tarafından yürütülür.” denildi.