İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ödülün, "kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği" konusundaki çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi.

"Nobel Ekonomi Ödülü’nün Sahipleri"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) öğretim üyesi olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, uzun yıllardır ekonomi alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Ekibiyle birlikte Simon Johnson ve Chicago Üniversitesi'nden James A. Robinson, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanarak, adlarını tarihe yazdırdılar. Ekonomi Bilimleri Ödül Komitesi Başkanı Jakob Svensson, yaptığı açıklamada, ödüle layık görülen bu çalışmanın, ülkeler arasındaki gelir farklarını azaltmada kurumların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bu ödül, Nobel ödüllerinin Alfred Nobel'in anısına 1968'de ekonomi alanında da verilmesinin kararlaştırılmasıyla birlikte ekonomi dalında verilen en prestijli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor.

"Türkiye’den Üçüncü Nobel Kazanan İsim: Daron Acemoğlu"

Daron Acemoğlu, Nobel ödülü kazanarak Türkiye'den bu ödülü alan üçüncü kişi oldu. Daha önce, 2006 yılında Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış, 2015 yılında ise Prof. Dr. Aziz Sancar, kimya alanında Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Acemoğlu, Nobel Ödülü ile sadece Türkiye'yi gururlandırmakla kalmadı, aynı zamanda dünyanın en prestijli ekonomi ödülünü kazanan sayılı bilim insanları arasına girdi.

"Daron Acemoğlu Kimdir?"

Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967'de İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini York Üniversitesi’nde tamamlayan Acemoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Londra Ekonomi Okulu'ndan (LSE) aldı. Ekonomi, siyaset bilimi ve kalkınma üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda tanınan Acemoğlu, şu anda MIT'de ekonomi profesörü olarak görev yapıyor.

Acemoğlu'nun özellikle Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte yazdığı "Ulusların Düşüşü" (Why Nations Fail) adlı kitap, büyük ilgi gördü ve geniş bir kitleye ulaştı. Bu kitap, dünya ekonomisinde ülkelerin refah düzeylerinin nasıl oluştuğunu ve eşitsizliklerin nasıl şekillendiğini inceliyor.

"Nobel Ödülleri ve Ekonomi Ödülü Hakkında"

Nobel Ödülleri, 1901’den bu yana Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında verilmeye başlandı. Ekonomi ödülü ise 1968'de İsveç Merkez Bankası’nın Nobel anısına verdiği ödül olarak ekonomi alanına eklendi. Bu ödül, her yıl insanlığa önemli katkı sağlayan çalışmaları teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri, kazananlara 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,1 milyon dolar) değerinde para ödülü ile birlikte veriliyor. Ödül töreni ise her yıl 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümünde İsveç'te düzenleniyor.

"Nobel Ödülü Kazanan Diğer Ünlü İsimler"

Acemoğlu, bu ödülü kazanan ünlü ekonomistler listesine adını yazdırdı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü geçmişte kazanan isimler arasında Milton Friedman, John Nash ve Ben Bernanke gibi önemli isimler yer alıyor. 2023 yılında ise bu ödül, kadınların iş gücündeki yeri üzerine çalışmalarıyla Claudia Goldin’e verilmişti.

Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, dünya ekonomisinin temel taşlarından olan kurumların refah üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldü. Acemoğlu, Nobel kazanan üçüncü Türk olarak bilim dünyasındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırırken, bu başarı Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı oldu.

Kaynak : PHA