Sanatın Gücü Depremzede Çocuklara Umut Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) desteğiyle gerçekleştirilen konserde, orkestra şefliğini Mehmet Arslan üstlenirken, solist Gamze Öztürk seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik boyunca klasik müzikten seçilen eserler çocuklara ve ailelere açık havada sunulurken, konser boyunca duygusal anlar da yaşandı. Etkinliği izleyen yurttaşlar, çocukların müziğe olan ilgisini memnuniyetle karşıladı.

“Sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlandık”

Topluluk üyeleri yaptıkları açıklamada, projenin sosyal sorumluluk bilinciyle planlandığını belirterek, “Sanatın birleştirici gücünü depremzede çocuklarla buluşturmayı amaçladık. Bu etkinlik ile hem çocuklara hem de ailelerine kısa da olsa nefes alabilecekleri bir ortam sunmak istedik” ifadelerini kullandılar.

Etkinlik, Adıyaman’da konteyner kentte yaşayan yurttaşlara moral verirken, üniversiteli gençlerin dayanışma ve toplumsal duyarlılığa katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA