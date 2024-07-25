Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesinde son bir haftada kırmızı kategoride yer alan 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edildiğinin altı çizildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedilirken, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının bin 521'e ulaştığı kaydedildi.

Etkin ve kararlı operasyonlar sonucunda Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir. Bu vesileyle Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Temmuz’da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

HUDUTLARDA 395 ŞAHIS YAKALANDI

Bu arada Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlara ilişkin paylaşımda da bulundu.

Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahsın yakalandığı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olduğuna dikkati çekilirken, "Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59’a ulaşmıştır" denildi.