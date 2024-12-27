MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız.”

"Terörü Kaynağında Yok Etme" Vurgusu

Açıklamada, TSK’nın sınır ötesi operasyonlarının, Türkiye’nin güvenliği için sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edilerek, bölgedeki istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaların önemine işaret edildi.

MSB’nin açıklamasında, operasyonların uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğü ve Türkiye’nin sınırlarını koruma konusundaki hassasiyetinin altı çizildi.

Operasyonlar Hız Kesmeden Sürüyor

TSK, Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Hakurk, Gara ve Metina bölgeleri, terör örgütünün barınma ve lojistik faaliyetlerini yürüttüğü kritik noktalar arasında yer alıyor. Türkiye’nin sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki etkin operasyonları, hem ulusal güvenlik açısından hem de bölgedeki istikrarın sağlanması bakımından dikkatle takip ediliyor.

MSB, terörle mücadelede operasyonların devam edeceğini ve bölgedeki terörist unsurların tamamen temizlenmesi için çalışıldığını belirtti.

Kaynak : PHA