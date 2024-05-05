Alınan bilgiye göre kaza, Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi üzerinde Osman Karaavcı yönetimindeki 02 ADC 542 plakalı otomobile 2 motosiklet peş peşe çarptı.

Kazada motosikletlerde bulunan Abdullah Cüneyt, Yusuf Muhammed El Şehy ve Abdullah Neddef yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA