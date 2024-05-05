Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası hayat normale dönme çalışmaları kapsamında GAP Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından depremde ağır hasarın yaşandığı bölgenin 2023 yılı değerlendirmek için bir araya geldi.

“Bu dört ilimizin acıları aynı olduğu gibi, sorunları da ortak”

Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri aynı felaketi, aynı gün ve saatte yaşayıp birlikte kara toprağın bağrına gömüldüler. Bu illerin insanlarının feryadı toplu olarak arşa ulaştı. Bu kentlerin insanları birlikte enkaz altında kaldılar. Bu kentlerin insanları birlikte öldüler ve kader arkadaşı oldular. Bu dört ilimizin acıları aynı olduğu gibi, sorunları da ortak. Bu kentlerde deprem sonrası yapılan çalışmalarla, kentte evleri yıkılanların ev sahibi olmaları için devlet seferber olmuş durumda. Emlak Konut ve TOKİ muhtemelen yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın barınma sorunlarının önemli bir kısmını gidermiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kent merkezlerinde rezerv alan çalışmalarıyla kent merkezlerini iş yerlerini ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Burada her şeyi devletten beklemek doğru olmaz. STK, iş âlemi, yerel yönetimler ve basın birlikte çalışarak üretecekleri ortak projelerle dertlere derman olunması gerekiyor.

Ayrıca bu en kazlardan çıkarılan çok sayıda insanımız uzuvlarını kaybetmiş hayata tutunmaya çalışıyorlar, bu kesimi sahiplenmemiz lazım. Ayrıca enkazdan çıkan, evlerden canlarını kurtaranların psikolojik sorunları var. Ailesini kaybedenlerin yaşadıkları travmalar var.

Bu bölgede işimiz çok ve biz gazetecilere de çok iş düşüyor. Bu bölgede olan bitenleri ve sorunları gündemde tutarak çözümünün hızlanmasına katkı sunmamız gerekiyor.

Adıyaman’da 13 gazeteci arkadaşımızı depremde kaybettik. Arkadaşlarımızın çoğunun işyerleri yıkıldı camiamız ağır bir kayıp verdi. Bölgemizde ayağa kalkma çalışmaları sektörle olarak sınıflandırılmalı kurum ve kuruluşlara iş âlemine ve büyükşehir belediyelerine görevler vererek her kesimin yaraya derman olması sağlanmalı. 2023 yılı değerlendirme toplantımıza katılan arkadaşlarımıza ve ev sahipliği yapan Yüksek İstişare Kurul Başkanımız Sayın Serdar Erdoğan Yılmaz’a ilgi alaka ve eşsiz ev sahipliği için teşekkür ederim”dedi.

“Sağlam binalar yapılmalı ve denetlenmeli”

Bölgenin basın mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ayrıca Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sunacağını belirten GAP Gazeteciler Birliği Yüksek İstişare Kurul Başkanı Serdar Erdoğan Yılmaz, “Kovit salgını sonrası ilk defa istişare toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıların yararı oluyor. Sorunları ayrıntılı değişik bölgelerden ilgililerle konuşmak yeni düşünceler fikirler projeler ortaya çıkmasına vesile oluyor. Burada deprem bölgesinde basına önemli görevler düşüyor. Bölgenin önemli basın mensuplarının Başkonuşta bu toplantı için ağırlamakta Kahramanmaraş’ın tanıtımına da önemli katkı sunmaktadır. Devletimizin konut noktasında Kahramanmaraş’a yaptığı binaların bitenleri gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan caddesinde devletimizin yaptığı yenileme çalışması tamamlandığında bu deprem travmasını yavaş yavaş üzerimizden atmaya başlayacağız. Bu bölgede sağlam bina yapılması için denetimleri artırmamız lazım. Binalarımızın sağlam yapılması önemli. Bölgede deprem yaşayanların psikolojik desteğe de ihtiyacı var. Gazeteci arkadaşlarımızın bu bölgelerdeki çalışmaları yakından takip etmesi gerekiyor.” Şeklinde konuştu.

“Depremin şiddeti ve süresi büyüktü”

Busınes Clas Dergi Sahibi Mustafa Osanmaz ise şöyle değerlendirdi:

“Yaşadığımız deprem hem şiddeti yüksekti hem de süresi. Ailece biri birimize sarılıp dualar ettik. Binamız yıkılmayınca binadan çıktık. Geceyi arabalarımızda geçirdik. Evet, çok insan kaybı verdik fakat kalanlarında psikolojisi iyi değil. Gazeteciler olarak yapılan çalışmaların hızlandırılması ve sorunların çözümü için gayretimiz devem edecektir.”

“Ellerimizle enkazdan insan kurtarmaya çalıştık”

Radyo tek imtiyaz sahibi Selahattin Alptekin ise, “Yüce Rabbim bir daha böyle felaket milletimize yaşatmasın. Oturduğumuz ev yıkılmadı ama etraftan ağlama inleme sesleri geliyordu. Çıktık ellerimizle taşları toprakları ayıklayıp insan kurtarmaya çalıştık. O günler çok zor günlerdi. Yüce rabbim bir daha böyle felaket yaşatmasın.” Şeklinde konuştu.

Gazeteci Abdurrahman Akbaba ise deprem gecesi evden çıktıklarında yakınlarını aramaya başladıklarını yayın araçlarının ve işyerlerinin yıkıldığını belirterek zor günlerden geçtiklerini söyledi.

DHA Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş ise deprem anından itibaren bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda direk Pazarcık’a gittiğini ve sonrasında Kahramanmaraş’tan yayınlar verdiğini ve bölgeden sıcak haberler verdiğini aktararak ailesini bırakarak haber peşinde koştuklarını ve gazetecilikte duygusallığa yer olmadığının altını çizdi.

Son olarak GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kutlu,500 yılda bir olan felaket yaşadıklarını ve Kahramanmaraş ile Adıyaman’ı kardeş yaptığını ve Başkonuşta harika bir tesisi ortaya çıkmasını sağlayan iş insanı Serdar Erdoğan Yılmaz’a teşekkür etti.

Toplantının ardından bölgenin önce gelen gazetecilerinden oluşan GAP Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Başkonuş yaylasında doğa resimleri çekerek, Andırın Kaymakamı Orhan Ayaz ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile yerel gazeteleri ziyaret ederek Kahramanmaraş ve ilçe hakkında bilgi aldılar.



Kaynak : PHA