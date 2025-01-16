Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, 21 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh’un Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Ocak'a kadar Türkiye'de resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

16 Ocak Perşembe (bugün) saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki liderin Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü kaydedildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan’dan Türkiye'ye 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaretin köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacağını belirtti.