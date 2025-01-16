Ali Tosun mesajında şu ifadelere yer verdi:

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlanmasının ardından öğrenci, veli ve öğretmenlere seslenen Ali Tosun,"2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin karne heyecanını yürekten paylaşıyor, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin güçlü destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, büyük bir azim ve kararlılıkla eğitimdeki hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bir milletin geleceğini inşa eden büyük bir dönüşüm ve medeniyet tasavvurudur. Bizler, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vizyonuyla hareket ederek, köklerimizden aldığımız güçle çağın gereklerini harmanlayan, kültür, sanat ve spor alanlarında donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirme hedefindeyiz. Bu doğrultuda, Adıyaman Eğitim Camiası olarak, çocuklarımızı yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda güçlü bir karaktere ve ahlaka sahip bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz"dedi.

"Her yeni bilgi, öğrenilecek daha çok şey olduğunu gösterir"

Hayat, sürekli öğrenme ve keşfetme süreci olduğunu aktaran Tosun,"Sizler, bu aziz milletin en büyük umudu ve geleceğisiniz. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz kararlılık, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en güçlü temeldir. Karneleriniz, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi yansıtan birer göstergedir; ancak unutmayın ki karneler, sizin karakterinizi, potansiyelinizi ve hayallerinizi tam anlamıyla ifade edemez. Hayat, sürekli öğrenme ve keşfetme sürecidir. Tıpkı çölde bir kum tanesi alıp cebimize koymak gibi… Her yeni bilgi, öğrenilecek daha çok şey olduğunu gösterir. Tatil sürecini sadece dinlenerek değil; aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek, kitap okuyarak, kültürel etkinliklere katılarak ve yaşadığınız şehrin tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfederek değerlendirin. Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı unutmayın; ekran başında geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve hayal gücünüzü geliştirecek etkinliklere yönelin. Sizleri, yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde görmek en büyük temennimizdir. Sizler, geleceğimizin mimarlarısınız. Çocuklarımızın başarısında en büyük paya sahip olan sizlerin, özverili çalışmaları ve fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bilgi, tecrübe ve irfanınızla öğrencilerimize rehberlik ederken aynı zamanda toplumumuzun geleceğini de şekillendiriyorsunuz. Bu kutsal görevi büyük bir sabır ve özveriyle yerine getirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı ideal doğrultusunda çalışmaktan büyük bir gurur duyuyor, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi diliyorum."şeklinde konuştu.

"Karakterinde, çabasında ve kararlılığında yattığını unutmamalıyız"

Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını gösteren bir fırsat olduğuna değinen Tosun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim sürecinin en önemli yapı taşlarından biri olan sizler, çocuklarımızın hayallerine ulaşması için en büyük destekçilersiniz. Onlara gösterdiğiniz sabır, anlayış ve sevgi, başarı yolunda güçlü bir rüzgâr olacaktır. Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını gösteren bir fırsattır. Ancak, karnelerin sadece akademik bir değerlendirme olduğunu ve çocuklarımızın asıl değerinin onların karakterinde, çabasında ve kararlılığında yattığını unutmamalıyız. Tatil döneminde çocuklarınızla birlikte vakit geçirerek, onların dünyasına ortak olun. Birlikte kitap okuyun, müzeleri ziyaret edin, kültürel etkinliklere katılın ve unutulmaz anılar biriktirin. Çocuklarınıza koşulsuz sevginizi hissettirin ve onlara, başarı yolculuklarında her zaman yanlarında olduğunuzu gösterin.

Adıyaman’ın eğitimde yükselen çıtasında bizlere destek veren başta Sayın Valimiz Dr. Osman Varol olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliği üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, geleceğin mutlu ve başarılı bireylerini yetiştirme yolunda büyük başarılara imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum. Yeni döneme enerji dolu, umutlu ve kararlı bir başlangıç yapmak dileğiyle, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum."



Kaynak : PHA