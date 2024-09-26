"Valilik Ziyareti ile Başlayacak"

Bakan Tekin’in ziyareti, sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek başlayacak. Burada yapılacak görüşmelerde, Adıyaman’daki eğitim projeleri ve gelişmeler hakkında bilgi alacak olan Bakan Tekin, valilik yetkilileriyle bir araya gelerek ilin eğitim sorunlarını değerlendirecek.

Besni Eğitim Bayramı’na Katılım ve Temel Atma Töreni

Ziyaretin dikkat çeken bir diğer noktası, Besni Eğitim Bayramı’nın açılış törenine katılım olacak. 26. kez düzenlenen bu bayramda, Bakan Tekin hem eğitime verilen önemi vurgulayacak hem de bölgedeki öğretmenler ve öğrencilerle buluşarak bir dizi açılış ve temel atma törenine katılacak.

Bakan Tekin’in katılacağı toplu açılış ve temel atma törenlerinde, yeni eğitim yatırımları ve projeler hayata geçirilecek. Eğitim alanında yapılan yatırımların artırılmasının önemine değinecek olan Tekin, Besni ilçesindeki gelişmeler hakkında da bilgiler verecek.

Esnaf Ziyaretleri ve Öğretmenlerle Buluşma

Bakan Tekin, Buhara Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak. Bu ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini ve beklentilerini dinleyecek. Ardından, eğitim camiasıyla bir araya gelmek üzere öğretmenlerle bir buluşma gerçekleştirecek. Bu buluşmada, öğretmenlerin sorunları ve önerileri ele alınacak.

Programın Sonunda Gaziantep’e Hareket

Adıyaman’daki temaslarının ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karayoluyla Gaziantep’e hareket edecek. Gaziantep’teki temaslarını tamamladıktan sonra, akşam saatlerinde Ankara’ya dönüş yapması planlanıyor.

Kaynak : PHA