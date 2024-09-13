Özel eğitim öğretmeni Nuran Tandoğan’ın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Şan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan eşlik etti.

Ziyarette Öğrencilere Yakın İlgi

Milletvekili Şan, sınıfta bulunan öğrencilerle yakından ilgilenip, onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Sohbet sırasında öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmayı amaçlayan Şan, onlarla birlikte pasta keserek keyifli anlar yaşattı. Şan, özel eğitim sınıflarının çocukların kişisel gelişimi ve topluma entegrasyonu açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

“Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onların eğitimine verdiğimiz destek, toplumun bütününe yapılan en değerli yatırımdır,” diyen Şan, özel eğitime verilen önemin altını çizdi.

Öğrencilere Ankara Gezisi Müjdesi

Milletvekili Şan, ziyaret sırasında öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Anıtkabir’i ziyaret etmeleri için Ankara’ya davet etti. Bu gezi ile çocukların başkenti tanıma fırsatı bulacaklarını ve TBMM’de misafir edileceklerini belirten Şan, öğrencilerin motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ziyaretin öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olacağını vurguladı.

Eğitime Destek Teşekkürü

Ziyarette hazır bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ilçedeki özel eğitim sınıfları hakkında detaylı bilgi verirken, Milletvekili İshak Şan, Belediye Başkanı Mehmet Turan ve AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi’ye eğitime verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Başli, özel eğitim sınıfına gösterilen ilginin her zaman yanlarında olduğunu ve bu desteklerin eğitimin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Milletvekili Şan'ın, Ankara gezisi müjdesi, Mevlana Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak : PHA