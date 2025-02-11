Kâhtalı Mıçe’nin durumuyla ilgili doktorlarından bilgi alan Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kâhtalı Mıçe'nin tedavi sürecini yakından takip ettiğini belirterek, sevenlerine selamını ilettiğini söyledi.

Usta sanatçı Kâhtalı Mıçe'nın herkesten dua beklediğini belirten Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan,"Kâhta’mızın ve Adıyaman'ımızın medarı iftiharı değerli ağabeyim Kâhtalı Mıçe’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, doktorlardan süreç ile ilgili bilgi aldım. Kıymetli ağabeyimizin herkese çok selamı var ve herkesten dua beklediğini ifade etti. Lütfen dualarımızı esirgemeyelim. Kahtalı Mıçe ağabeyimiz sevenlerine görüntülü mesaj göndermeyi çok istemesine rağmen, hijyen şartları nedeniyle doktorlarımız buna müsaade etmediler. İnşallah hastalığını atlatarak yeniden aramıza dönecektir. Kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA