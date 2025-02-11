Polis Aracıyla Şehir Turu

Ziyaretin ardından, Üstün kardeşler resmi polis aracıyla şehir turu yaptı. Siren sesleri eşliğinde yapılan bu tur sırasında çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Polis ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte Besni sokaklarında dolaşan kardeşler, hayalini kurdukları mesleği kısa da olsa deneyimleme şansı elde etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Özel Kutlama

Şehir turunun ardından Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen Hazal ve Yusuf Üstün için sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Emniyet personeli, kardeşlerin bu özel anını daha da anlamlı hale getirmek için pasta keserek onları kutladı. Küçük polis adaylarına, polis şapkası ve tişörtü hediye edilerek günün anısına anlamlı bir hatıra bırakıldı.

Emniyetten Anlamlı Mesaj

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumun her kesimine dokunan projelere önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Hazal ve Yusuf’un mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir onurdu. Onların gözlerindeki sevinç, bizim için en büyük ödüldür. Polis teşkilatı olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek vermeye devam edeceğiz."

Bu özel gün, Üstün kardeşler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarına kazındı. Polis teşkilatının bu duyarlı davranışı, vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA