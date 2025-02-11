Denetimler Sıkılaştırıldı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafiğin güvenli şekilde akmasını sağlamak için yol kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Ekipler, sürücülere mevcut hava koşullarını göz önünde bulundurarak yola çıkmadan önce gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı. Emniyet yetkilileri şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği için kış şartlarına uygun lastik ve zincir olmadan trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen araçların geçişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları, ani fren ve hız yapmamaları büyük önem taşımaktadır."

Kar Yağışı ve Buzlanmaya Karşı Tedbirler Artırıldı

Yetkililer, şehir içi ve şehirlerarası yollarda ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirtti. Özellikle kırsal bölgelerde, kayganlaşan yollarda kazaların önüne geçebilmek adına sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanlarla yola çıkmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, sürücülerden yol ve hava durumu hakkında güncel bilgileri takip etmelerini tavsiye etti.

Kaynak : PHA