Kaymakamdan Çocuklara Sürpriz Katılım

Besni merkez konteyner kentte bir araya gelen çocuklar, karın yağmasıyla birlikte kartopu savaşı yaparak, kayarak ve kardan adam yaparak eğlenirken Kaymakam Çağlar Partal da bu eğlenceye dahil oldu. Çocukların arasına katılarak onlarla birlikte oyun oynayan Kaymakam Partal, onlarla kartopu savaşı yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kaymakamın da oyunlarına katıldığını gören çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar da bu sıcak görüntülere tanıklık ederek, kaymakamın çocuklarla kurduğu bağdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çocukların Mutluluğu Hepimizin Mutluluğudur"

Çocuklarla sohbet eden ve onlarla birlikte eğlenen Kaymakam Çağlar Partal, yaşanan deprem felaketinin ardından çocukların moralini yüksek tutmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımız için her fırsatta yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi hepimizin en büyük temennisi. Bugün burada birlikte kartopu oynadık, eğlendik ve güzel vakit geçirdik. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olarak büyümesi için elimizden geleni yapacağız."

Çocuklardan Teşekkür

Kaymakam Partal’ın kendileriyle oyun oynamasından büyük mutluluk duyan çocuklar, ona teşekkür ederek birlikte daha fazla etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Çocukların mutluluğu, kaymakamın da yüzünü güldürdü.

Besni Kaymakamlığı tarafından çocukların moralini yüksek tutmak ve onları desteklemek amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Kar yağışının devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde çocuklar için farklı eğlenceli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA