Dolandırıcılık ve Siber Suçlara Karşı Uyarılar

Ziyaret kapsamında, vatandaşlara günümüzde artan dolandırıcılık yöntemleri ve siber suçlarla mücadele konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Özellikle:

Telefon ve internet dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gerekenler,

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık,

Güvenli internet kullanımı ve siber suçlarla ilgili önlemler (SİBERAY projesi kapsamında),

Siber zorbalık ve çocukların dijital ortamda korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

İş Yerlerine ve Sürücülere Özel Uyarılar

Bunun yanı sıra:

İş yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken önlemler,

Sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar,

Sürücüler için emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konular esnafa ve vatandaşlara anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, halkın güvenliği için bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın polis birimiyle paylaşmaları konusunda çağrıda bulundu.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından esnaf ve vatandaşlara konuyla ilgili broşürler dağıtarak farkındalık çalışmasını tamamladı.

Kaynak : PHA