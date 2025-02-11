Hijyen ve Gıda Güvenliği Ön Planda

Denetimler kapsamında:

Yemek üretiminde kullanılan hammaddelerin son tüketim tarihi ve muhafaza koşulları titizlikle kontrol ediliyor.

Yemek hazırlama, pişirme ve sunum alanları hijyen standartlarına uygunluk açısından detaylı şekilde inceleniyor.

Gerekli durumlarda gıda numuneleri alınarak Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderiliyor. Numuneler, soğutuculu numune nakil araçlarıyla taşınarak analiz ediliyor.

Depremzedeler ve İşçiler İçin Güvenli Gıda

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şantiye yemekhanelerindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, çalışanların ve depremzedelerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeye davet ederek, denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla sıkı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak : PHA