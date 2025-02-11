Çağrı Merkezi Faaliyetleri Değerlendirildi

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede tarafından, kurumun faaliyetleri, personel durumu, teknik altyapı, çağrı istatistikleri ve çözüm önerileri içeren detaylı bir sunum yapıldı. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların büyük bir kısmının asılsız olduğu belirtilirken, bu durumun gerçek vakalara ulaşmayı zorlaştırdığı vurgulandı.

Vali Varol: "Asılsız Çağrılar Gerçek Vakaları Geciktiriyor"

Vali Dr. Osman Varol, 112 Acil Çağrı Merkezinin vatandaşın devlete ulaşma noktası olduğunu belirterek, asılsız ihbarların çağrı merkezini meşgul ettiğini ve acil yardım bekleyen kişilere ulaşmada ciddi sıkıntılar oluşturduğunu ifade etti. Vatandaşlardan 112’yi gereksiz yere aramaktan kaçınmaları ve bilinçli bir şekilde kullanmaları konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Kurumlar Arası İş Birliği Güçlendirilecek

Toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, çalışanların karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları gibi konular ele alındı. Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Vali Varol’dan 112 Personeline Teşekkür

Toplantı sonrasında, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının "112 Günü"nü kutlayan Vali Dr. Osman Varol, büyük bir özveriyle görev yapan tüm acil çağrı merkezi personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, halkın acil durum hizmetlerine hızlı erişimi için verdikleri emeğin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA