Barkod, Etiket ve İçerik Uygunluğu Kontrol Ediliyor

Denetimlerde, gübre ambalajlarının, etiket bilgilerinin ve içeriğinin yönetmeliklere uygun olup olmadığı titizlikle inceleniyor. Ayrıca, ürünlerin barkod ve kalite standartlarına uygunluğu denetlenerek çiftçilere ulaştırılan gübrenin güvenilirliği sağlanıyor.

Tarımda Verimlilik ve Kalite İçin Önemli Bir Adım

Yetkililer, denetimlerin tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, çiftçilerin güvenli ve kaliteli gübreye ulaşmasının sağlanması amacıyla yürütüldüğünü belirtti. Gübrelerin standartlara uygunluğu ve tarımsal üretimde etkin kullanımı, bölgedeki çiftçilerin verimli ve sağlıklı ürün yetiştirebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Denetimler Aralıksız Sürecek

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin belirlenen plan çerçevesinde aralıksız devam edeceğini bildirerek, bayilerden gübre satışı konusunda yasal mevzuata tam uyum sağlamalarını istedi. Yetkililer, çiftçilerin sahte ve düşük kaliteli gübre kullanmamaları için satın aldıkları ürünleri dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer ayrıca, standartlara uymayan ürünlerle karşılaşan vatandaşların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurarak şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Kaynak : PHA