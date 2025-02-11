Sağlık Ekibi de Yolda Mahsur Kaldı

Doğum sancıları başlayan kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin ulaşımda zorlandığı bilgisi üzerine, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Özel İdare Ekipleri Yol Açtı

Kar küreme araçlarıyla hızla bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplanan yolu açarak ambulansın ilerlemesini sağladı. Açılan yolun ardından hamile kadın sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kadının ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Seyhan: "Acil Durumlara Hızla Müdahale Ediyoruz"

Olayın ardından açıklama yapan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti:

"Olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanabilmesi için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklara karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Herhangi bir acil durumda vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmalarını istiyoruz."

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini ve yolların açık tutulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak : PHA