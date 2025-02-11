Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, karla mücadele ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yakından takip ederken, şu ana kadar kapanan 8 köy yolunun açıldığını, 16 köy ve 1 beldede ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaymakam Seyhan: “Yoğun Bir Çaba İçindeyiz”

Yoğun kar yağışının özellikle gece saatlerinden itibaren etkisini artırdığını belirten Kaymakam Seyhan, kar temizleme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi:

"Özellikle dün gece başlayıp sabaha kadar yoğun şekilde devam eden kar yağışı sebebiyle bazı köy yollarımız ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerimiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerimiz, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için yoğun bir çaba göstermektedir. Şu an itibarıyla 8 köyümüzün yolu ulaşıma açıldı, ancak 16 köy ve 1 beldemizde çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak tüm yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Vatandaşlar İçin Uyarı: Zorunlu Olmadıkça Yola Çıkmayın

Yetkililer, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça köy yollarını kullanmamaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer ayrıca, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini duyurdu.

Yoğun çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte, Gölbaşı ilçesine bağlı tüm köy yollarının tekrar ulaşıma açılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA