"Netanyahu’nun Söyledikleri Önemli de Trump’ın Sözleri Önemsiz mi?"

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Filistin ile ilgili açıklamalarını “konuşmaya değer bulmamasına” yönelik sözlerini eleştirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Trump’ın açıklamalarını 'uluslararası hukuka aykırı' bulduğunu belirtti. Erdoğan ise bırakın tepki göstermeyi, kafasını bile sallayamadı. Beş gün boyunca konuşmadı. Biz sorduk; 'Ne diyeceksin buna?' dedik. Nihayet dün konuştu ama Trump hakkında değil, Netanyahu’ya saldırarak. Şimdi Netanyahu’nun söyledikleri konuşmaya değer de Trump’ın söyledikleri değersiz mi? Senin Netanyahu’ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump’a laf söyleyecek cesaretin yok mu?"

"AK Parti, Gazze’ye Destek Mitingi Yapınca Serbest, CHP Yapınca Yasak!"

Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nın Gazze’ye destek amacıyla miting yapmak için izin talep ettiğini ancak valiliğin bu talebi reddettiğini söyledi. Ancak, aynı alanda AK Parti’nin miting düzenlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Her yıl 1 Ocak’ta resmi tatil gününde Filistin’le dayanışma yürüyüşü yapılır. AK Parti istediğinde serbest, Erdoğan’ın oğlu miting düzenleyince serbest. Ama CHP yapmak isteyince valilikten 'Burada miting yapılamaz' yanıtı geliyor. İşte bunların iki yüzlülüğüne mihenk taşı vuran gerçek budur. Turnusol kağıdı gibi bunların riyakarlığını açığa çıkarıyor. Ama bunlarda kızaracak yüz de yok."

"Biz Ecevit’in, Yaser Arafat’ın Dostu Olduğu Yerdeyiz"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Filistin konusundaki duruşunun geçmişten beri değişmediğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Biz neredeyiz? Bülent Ecevit nerede duruyorsa biz oradayız. Yaser Arafat’ın dostu Bülent Ecevit’in durduğu yerdeyiz. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşları nerede duruyorsa oradayız. AK Parti’nin riyakarlıklarına karşı Filistin halkının gerçek destekçileri olarak durmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel’in bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Filistin konusunda yaptığı açıklamalara karşı sessiz kalmasına yönelik eleştirilerin daha da yoğunlaşmasına neden oldu.

Kaynak : PHA