Şan, yaptığı açıklamada, Sağlık Başkanlığı’na iletilen talep üzerine, bakanlık tarafından 04 Ekim tarihinde yapılan ilk defa ve yeniden atama kurasında Adıyaman Kahta Devlet Hastanesine 5 Diş hekimi, Adıyaman Ağız Diş Sağlığı Merkezine Uzman 1 Diş hekimi, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine 1 Üroloji hekimi ve 1 Nöroloji hekimin atandığını belirtti.

Yapılan atamalarla nispeten de olsa doktor sıkıntılarının giderildiğini ifade eden Milletvekili Şan, ihtiyaç duyulan diğer branşlar için de sürekli bakanlıkla görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

Milletvekili Şan, “Sağlık Bakanlığı’nda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, hekim kadromuzu güçlendirmiş oluyoruz. Aziz şehrimize hayırlı olsun. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere, emeği geçenlere Adıyaman’ımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA