Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını ifade eden Şan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin en anlamlı zaferidir. Bugün hep birlikte, bu eşsiz mirası koruyarak ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin gücünü oluşturan özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri, her daim yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Bu önemli günde, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri daha güçlü bir şekilde kucaklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda milletimizin çağdaş dünyaya olan inancının bir ifadesidir. Bu ruhu yaşatmak için, büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz ve bu emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma görevimizi içtenlikle sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakıyoruz. "Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun; bu anlamlı günün, ülkemize barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum”

Kaynak : PHA