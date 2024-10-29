Heyet, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlıkları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek şehrin öncelikli projelerinin hızlandırılması konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Spor Yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Görüşme

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret eden heyet, Adıyaman’da spor tesislerinin yenilenmesi ve yeni yatırımlar için taleplerini iletti. Sümerevler Atletizm Tartan Pisti, Kâhta Spor Kompleksi ve Spor Toto sponsorluğunda ilçelere yapılması planlanan 24 futbol sahasının projeleri masaya yatırıldı. Ayrıca, Çelikhan Spor Salonu’nun güçlendirilmesi talebinde bulunan heyet, yıkımı planlanan Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılacak Şehir Stadyumu ile Kâhta’da 2,000 seyirci kapasiteli bir futbol sahasının inşası için destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Çalışmaları Hız Kazanacak

Heyetin bir diğer durağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu. Ziyarette Kâhta-Narince-Siverek, Malatya-Gölbaşı bölünmüş yolu, Besni yol ağı, Gölbaşı-Adıyaman-Kâhta BSK asfalt çalışması, Narince-Gerger ve Besni-Araban yollarının tamamlanması gibi projeler üzerinde duruldu. Ayrıca, 2024 ve 2025 yılları içerisinde başlatılacak ve tamamlanacak olan Çelikhan-Adıyaman yolunun planlanan çalışmaları da ele alındı.

Kültür ve Turizm Yatırımları İçin Görüşme

Heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adıyaman’a yapılacak kültürel yatırımlar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Yatırım programına alınan Adıyaman Kültür Merkezi’nin inşaatı, depremde yıkılan Ulu Camii gibi tarihi mekânların onarım projeleri, Merkez İndere, Kâhta, Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerinde kütüphane ihtiyaçları gündeme getirildi.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile yapılan toplantıda, deprem sonrası yapılan kalıcı konutların inşası, Meydan Projesi, Rezerv Alanlar ve Kentsel Dönüşüm projeleri detaylandırıldı. Türkiye’nin en büyük şantiye alanı olan İndere bölgesi başta olmak üzere il genelinde yapılması planlanan çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Ziyaret ve Destek Sözü

Adıyaman Heyeti, Ankara ziyaretlerinin son durağında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve en kısa sürede Adıyaman’ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Alkayış: “Şehrin Kalkınması için Gayretle Çalışıyoruz”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Adıyaman Heyeti olarak memleketimiz adına çok verimli ve ciddi görüşmelerde bulunduk. İlimizi her alanda ileriye taşımak için gayretle çalışıyoruz. Sağlık, spor, turizm, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda önemli projelerin gerçekleşmesi için adımlar atıyoruz” dedi. Alkayış, kalıcı konut projelerinin hızla devam ettiğini ve tüm depremzedeler yerleşene kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Adıyaman heyetinin Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler, şehrin yeniden inşa sürecinin hız kazanması ve Adıyaman’ın her alanda gelişmesi adına büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA