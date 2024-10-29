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İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde o noktada dalış yapan polisler, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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Halfeti’de tekneyle yarısı su altında olan cami minaresiyle ünlü Savaşan Mahallesi’nin olduğu bölgeye giden dalgıç polisler, yüzerek minarenin bulunduğu yere gitti.

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