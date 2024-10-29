Başkan Hallaç, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yılını kutluyor olmanın büyük coşkusunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Hallaç, “Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz.

istiklal mücadelemizde vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.’’ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA