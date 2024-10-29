Alınan bilgiye göre, Bozova’nın İncirli Mahallesinde sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Ahmet Bayram (11), Yusuf Bayram (13), Hakkı Kaya (59), Reşit Murat (56) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerien çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hakkı Kaya ve Ahmet Bayram, ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak : PHA