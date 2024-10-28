Ajet uçaklarındaki su, çay ve yiyecek fiyatlarının cep yaktığını belirten Karasu, fiyatların vatandaşları "aç-susuz git gel" mantığına zorladığını ifade etti.

“14 Yıl Önce 25 TL’ye Uçak Bileti Vardı, Şimdi Su Bile Alamıyoruz”

Karasu, geçmişte tüm vergiler dahil 25 TL’ye uçak bileti alınabildiğini hatırlatarak, şimdi aynı tutarın bir karton bardak çay için bile yeterli olmadığını söyledi. CHP’li Karasu, “Vatandaş uçak biletini denkleştirse bile, bu fiyatlarla uçağa binmesi adeta aç-susuz yolculuk yapması anlamına geliyor,” diyerek, uçak içi ikram fiyatlarındaki yüksekliğin vatandaşlar için ağır bir yük olduğunu belirtti.

"Uygulanan Fiyatlar Akıl Alır Gibi Değil"

Ajet uçaklarında 330 ml pet şişe suyun 40 TL, karton bardakta çayın 70 TL, simit ve çayın 200 TL, sandviçin ise 230 TL gibi fahiş fiyatlarla satıldığını vurgulayan Karasu, fiyatların vatandaşlar için ciddi bir mali külfet oluşturduğunu belirtti. Ajet'in daha önce ücretsiz sunulan ikram hizmetini kaldırmasının ardından, vatandaşların yüksek fiyatlar karşısında mağdur olduğunu ifade eden Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na konuya ilişkin soru önergesi verdi.

"En Azından Temel İhtiyaç Ürünlerine Tavan Fiyat Uygulaması Getirilsin"

Karasu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın havalimanları ve uçaklardaki temel yiyecek ve içecekler için tavan fiyat uygulaması getirmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Karasu, “Vatandaşımız havaalanlarındaki ve uçaklardaki yüksek fiyatlardan rahatsız. Bu durum karşısında Bakanlığın sessiz kalmasının gerekçesi nedir? En azından su, çay, simit gibi temel gıda ürünlerinde tavan fiyat uygulaması gündeme alınmalı,” ifadelerini kullandı.

“‘Aç-Susuz Git Gel’ Dönemi Başladı”

Karasu, mevcut hükümetin "Havayolu, halkın yolu" sloganıyla övünmesine rağmen bu politikaların pratikte vatandaşı zora soktuğunu ifade etti. Karasu, "14 yıl önce uygun fiyatlarla seyahat edebilen vatandaş, bugün uçak bileti fiyatını bir araya getirse bile içecek dahi alamayacak durumda,” diyerek vatandaşın bu pahalılıkla sınandığını belirtti.

"Kira Yüksekliği Fahiş Fiyatların Gerekçesi Olabilir mi?"

Fiyatların yüksekliği konusunda havaalanlarındaki kiraların sorumlu gösterildiğine dikkat çeken Karasu, “Bu kiraları belirleyen Bakanlık değil mi? Halkın refahı için yapılan projeler, şu an şirketlerin kâr hırsına hizmet eder duruma geldi,” dedi. Cumhurbaşkanlığı uçak filosunda “itibardan tasarruf edilmezken” halka bu yüksek fiyatların reva görülmesini eleştiren Karasu, “Fiyatların bu kadar yüksek olmasının açıklanabilir hiçbir yanı yok,” diye konuştu.

"Vatandaşın Cebinden Alınan Para Fahiş Fiyatlara Kurban Ediliyor"

Karasu, havaalanlarındaki ve uçak içi ikram fiyatlarının toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini belirterek, “Vatandaş bu pahalılığın altında ezilirken, şirketlerin kazancı için halktan fedakârlık beklenemez,” dedi ve halkın ulaşımda adil fiyatlara ulaşması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA