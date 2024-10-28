Partinin kurucu kadrosunda eski İYİ Parti milletvekilleri Ayhan Erel ve Fuat Geçen’in yanı sıra Nihal Ağca ve Rızvan Aksoy gibi isimler de yer aldı.

"Devletin Aklı Şehitlerimizi Unutturmaz"

Ağıralioğlu, kuruluş toplantısında yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'in son açıklamalarını eleştirerek terörle çözüm arayışlarına sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, “40 yıldır milletimizin canını terörle katleden bu cinayet şebekesinin başını ya da sevenlerini Meclis’e sokmayı düşünenler, milletin değerlerine ihanet eder,” dedi ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın adını anarak Kürt sorununun çözümünde medet umulamayacağını vurguladı. Ağıralioğlu, "Kürtlerin sorunlarına çözüm üretmek Öcalan’dan değil, milletin gerçek temsilcilerinden gelir. Öcalan’ı çözüm aracı olarak gören, Kürtleri rencide eder," dedi.

"Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Umutla Yürüyoruz"

Ağıralioğlu, Cumhuriyet'in 101. yılına denk gelen bu dönemde Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunmak için Anahtar Parti’yi kurduklarını belirtti. Partinin, tüm Türkiye'yi kucaklayacak ve siyasi ayrışmalar yerine milletin sorunlarına odaklanacak bir anlayışla yola çıktığını ifade eden Ağıralioğlu, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adalet, birlik ve yeniden diriliş ruhuyla katkı sunmak için buradayız," dedi. Ağıralioğlu, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklara hapsedildiğini belirterek, "Bu ülkenin gençleri hayal kuramaz hale geldi. Çiftçimiz, işçimiz, memurumuz zorda. Halkın beklentilerini karşılayamayan sistemin değişmesi gerekiyor," diye konuştu.

"A Parti, Bir Millet Sevdasıdır"

Kuruluş toplantısında Ağıralioğlu, partisinin adının neden "A Parti" olarak belirlendiğini de açıkladı. “Milletimiz kelime ve kavram yorgunu oldu, biz de ilk harften başlamaya karar verdik. A harfi, Anadolu'nun, Alparslan'ın, Atatürk'ün ve adaletin sembolü olarak bizim yön pusulamızdır,” diyen Ağıralioğlu, partinin kendisini Türkiye'nin tüm kesimlerinin sesi olarak konumlandıracağını belirtti.

"Anahtar Parti, Milletin Sesi Olacak"

Ağıralioğlu, partisinin öncelikli hedeflerini ise şöyle özetledi: "Türk milletinin bekası ve refahı için siyaseti yeniden yapılandıracağız. Partimiz her kesimden vatandaşımızın temsil edileceği bir platform olacak. Ekonomi, adalet, eğitim ve ulusal güvenlik başta olmak üzere, milletin temel sorunlarına çözümler sunacağız." Ağıralioğlu, Cumhuriyet'in kazanımlarını güçlendirmek ve sosyal adaletle vatandaşların refahını artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Parti Programında Şehitler İçin Dua

Tanıtım toplantısı, İstiklal Marşı ve şehitler için yapılan duayla başladı. Programa 81 ilden binlerce kişi katılırken, partinin kuruluşunun ardından Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısını yaparak Yavuz Ağıralioğlu’nu genel başkanlığa seçmesi bekleniyor.

Anahtar Parti’nin, özellikle milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerden destek çekerek Türk siyasi sahnesinde yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Ağıralioğlu'nun, geçmişte İYİ Parti’deki görevleri ve siyasi duruşuyla bilinen etkili söylemlerinin Anahtar Parti'nin yol haritasına nasıl etki edeceği merakla beklenirken, kurucular kurulu da basına sızdı.

İşte o liste:

Yavuz Ağıralioğlu

Adnan Süphanoğlu

Ahmet Baydaroğlu

Ahmet Ali Kaplan

Ahmet Murat Hatabay

Ahmet Onur Yazıcıoğlu

Akif Turaç

Alaatin Karamert

Ali Çelik

Ali Burak Doğan

Ali Işıner Hamşioğlu

Alper Tatlı

Alper Dursun Şağban

Alperen Dicle

Avni Naci Doğan

Ayhan Erel

Ayhan Çambel

Aysel Kırali

Aysun Öcal

Begüm Pekcan

Bener Güngör

Beril Gümüş

Bilgehan Bayramoğlu

Burcu Zeybek

Burhan Aygün

Burhanettin Gökhan Eşeli

Cem Cebir

Cemalettin Gürler

Doğan Öztaşkın

Ebru Avcı Başaran

Ekrem Şentürk

Elif Tükenmez

Elif Uzel Kurucu

Emine Küçükali

Emre Görmez

Emre Furkan Oruç En

Enes Malik Saran

Enver Demirpolat

Erhan Oktay

Erkan Güneş

Ernail Akbulut

Ertuğrul Ülker

Fatih Yalçın

Fatih Arslan

Fatin Rüştü Kayıran

Fatma Ceren Taşdemir

Fethi Ayan

Fikret Aslan

Fuat Geçen

Gültekin Cavlı

Hacı Mevlüt Zavlak

Hakan Çağlar Erürker

Hakan Sarı

Halil Özşavlı

Halil İbrahim Abdik

Hasan Hüseyin Demiröz

Hasan Sami Özvarinli

Hatice Ceren Yılmaz

Hatice Kübra Yüksel

Hayrettin Mermer

Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş

Hulusi Aksu

Hüseyin Balcı

Hüseyin Çakır

Hüseyin Sezgi

İbrahim Önal

İdris Ahmet Çakır

İsmail Burçin Öğüt

Kamil Karataş

Kenan Güvenç

Köksal Kurç

Lusin Kirkoryan

Mahmut Münir Güzel

Mahmut Saklı

Mazhar Gökhan Özdemir

Mehmet Akıncı

Mehmet Ali Gül

Mehmet Batu Müftüoğlu

Mehmet Ejder Demir

Mehmet Gümüş

Mehmet Zeki Iscan

Mehtap Nazan Göktaş

Memduh Atalay

Melek Güney

Muhammed Fatih Danış

Muhammed Hakan Tanrıöver

Muhammet Kayhan

Murat Albayrak

Murat Bünyamin Çatal

Murat Karataş

Murat Özcan

Murat Tekin

Murat Uçar

Murtaza Karanfil

Musa Malik Yıldırım

Mustafa Arslan

Mustafa Can

Mustafa Seyhan Topaloğlu

Mustafa Şahin

Mustafa Uysal

Nadir Dalli

Nalan Oğuz

Necip Yavuz

Nigar Ayyıldız

Nihal Ağca

Nurettin Kalkan

Nüsret Cömert

Oğuz Sadık Aydos

Oğuzhan Bilgin

Orhan Kayhan

Ömer Sarıoğlu

Özcan Güngör

Özcan Hacıhasanoğlu

Özkan Görgütü

Recep Kök

Rızvan Aksoy

Sabahattin Aday

Salih Yılmaz

Samet Enes Öztürk

Kaynak : PHA