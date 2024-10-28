Partinin kurucu kadrosunda eski İYİ Parti milletvekilleri Ayhan Erel ve Fuat Geçen’in yanı sıra Nihal Ağca ve Rızvan Aksoy gibi isimler de yer aldı.
"Devletin Aklı Şehitlerimizi Unutturmaz"
Ağıralioğlu, kuruluş toplantısında yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'in son açıklamalarını eleştirerek terörle çözüm arayışlarına sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, “40 yıldır milletimizin canını terörle katleden bu cinayet şebekesinin başını ya da sevenlerini Meclis’e sokmayı düşünenler, milletin değerlerine ihanet eder,” dedi ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın adını anarak Kürt sorununun çözümünde medet umulamayacağını vurguladı. Ağıralioğlu, "Kürtlerin sorunlarına çözüm üretmek Öcalan’dan değil, milletin gerçek temsilcilerinden gelir. Öcalan’ı çözüm aracı olarak gören, Kürtleri rencide eder," dedi.
"Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Umutla Yürüyoruz"
Ağıralioğlu, Cumhuriyet'in 101. yılına denk gelen bu dönemde Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunmak için Anahtar Parti’yi kurduklarını belirtti. Partinin, tüm Türkiye'yi kucaklayacak ve siyasi ayrışmalar yerine milletin sorunlarına odaklanacak bir anlayışla yola çıktığını ifade eden Ağıralioğlu, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adalet, birlik ve yeniden diriliş ruhuyla katkı sunmak için buradayız," dedi. Ağıralioğlu, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklara hapsedildiğini belirterek, "Bu ülkenin gençleri hayal kuramaz hale geldi. Çiftçimiz, işçimiz, memurumuz zorda. Halkın beklentilerini karşılayamayan sistemin değişmesi gerekiyor," diye konuştu.
"A Parti, Bir Millet Sevdasıdır"
Kuruluş toplantısında Ağıralioğlu, partisinin adının neden "A Parti" olarak belirlendiğini de açıkladı. “Milletimiz kelime ve kavram yorgunu oldu, biz de ilk harften başlamaya karar verdik. A harfi, Anadolu'nun, Alparslan'ın, Atatürk'ün ve adaletin sembolü olarak bizim yön pusulamızdır,” diyen Ağıralioğlu, partinin kendisini Türkiye'nin tüm kesimlerinin sesi olarak konumlandıracağını belirtti.
"Anahtar Parti, Milletin Sesi Olacak"
Ağıralioğlu, partisinin öncelikli hedeflerini ise şöyle özetledi: "Türk milletinin bekası ve refahı için siyaseti yeniden yapılandıracağız. Partimiz her kesimden vatandaşımızın temsil edileceği bir platform olacak. Ekonomi, adalet, eğitim ve ulusal güvenlik başta olmak üzere, milletin temel sorunlarına çözümler sunacağız." Ağıralioğlu, Cumhuriyet'in kazanımlarını güçlendirmek ve sosyal adaletle vatandaşların refahını artırmak için çalışacaklarını ifade etti.
Parti Programında Şehitler İçin Dua
Tanıtım toplantısı, İstiklal Marşı ve şehitler için yapılan duayla başladı. Programa 81 ilden binlerce kişi katılırken, partinin kuruluşunun ardından Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısını yaparak Yavuz Ağıralioğlu’nu genel başkanlığa seçmesi bekleniyor.
Anahtar Parti’nin, özellikle milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerden destek çekerek Türk siyasi sahnesinde yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Ağıralioğlu'nun, geçmişte İYİ Parti’deki görevleri ve siyasi duruşuyla bilinen etkili söylemlerinin Anahtar Parti'nin yol haritasına nasıl etki edeceği merakla beklenirken, kurucular kurulu da basına sızdı.
İşte o liste:
Yavuz Ağıralioğlu
Adnan Süphanoğlu
Ahmet Baydaroğlu
Ahmet Ali Kaplan
Ahmet Murat Hatabay
Ahmet Onur Yazıcıoğlu
Akif Turaç
Alaatin Karamert
Ali Çelik
Ali Burak Doğan
Ali Işıner Hamşioğlu
Alper Tatlı
Alper Dursun Şağban
Alperen Dicle
Avni Naci Doğan
Ayhan Erel
Ayhan Çambel
Aysel Kırali
Aysun Öcal
Begüm Pekcan
Bener Güngör
Beril Gümüş
Bilgehan Bayramoğlu
Burcu Zeybek
Burhan Aygün
Burhanettin Gökhan Eşeli
Cem Cebir
Cemalettin Gürler
Doğan Öztaşkın
Ebru Avcı Başaran
Ekrem Şentürk
Elif Tükenmez
Elif Uzel Kurucu
Emine Küçükali
Emre Görmez
Emre Furkan Oruç En
Enes Malik Saran
Enver Demirpolat
Erhan Oktay
Erkan Güneş
Ernail Akbulut
Ertuğrul Ülker
Fatih Yalçın
Fatih Arslan
Fatin Rüştü Kayıran
Fatma Ceren Taşdemir
Fethi Ayan
Fikret Aslan
Fuat Geçen
Gültekin Cavlı
Hacı Mevlüt Zavlak
Hakan Çağlar Erürker
Hakan Sarı
Halil Özşavlı
Halil İbrahim Abdik
Hasan Hüseyin Demiröz
Hasan Sami Özvarinli
Hatice Ceren Yılmaz
Hatice Kübra Yüksel
Hayrettin Mermer
Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş
Hulusi Aksu
Hüseyin Balcı
Hüseyin Çakır
Hüseyin Sezgi
İbrahim Önal
İdris Ahmet Çakır
İsmail Burçin Öğüt
Kamil Karataş
Kenan Güvenç
Köksal Kurç
Lusin Kirkoryan
Mahmut Münir Güzel
Mahmut Saklı
Mazhar Gökhan Özdemir
Mehmet Akıncı
Mehmet Ali Gül
Mehmet Batu Müftüoğlu
Mehmet Ejder Demir
Mehmet Gümüş
Mehmet Zeki Iscan
Mehtap Nazan Göktaş
Memduh Atalay
Melek Güney
Muhammed Fatih Danış
Muhammed Hakan Tanrıöver
Muhammet Kayhan
Murat Albayrak
Murat Bünyamin Çatal
Murat Karataş
Murat Özcan
Murat Tekin
Murat Uçar
Murtaza Karanfil
Musa Malik Yıldırım
Mustafa Arslan
Mustafa Can
Mustafa Seyhan Topaloğlu
Mustafa Şahin
Mustafa Uysal
Nadir Dalli
Nalan Oğuz
Necip Yavuz
Nigar Ayyıldız
Nihal Ağca
Nurettin Kalkan
Nüsret Cömert
Oğuz Sadık Aydos
Oğuzhan Bilgin
Orhan Kayhan
Ömer Sarıoğlu
Özcan Güngör
Özcan Hacıhasanoğlu
Özkan Görgütü
Recep Kök
Rızvan Aksoy
Sabahattin Aday
Salih Yılmaz
Samet Enes Öztürk
Kaynak : PHA