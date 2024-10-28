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Bayrak dağıtımına katılan ekipler, yaklaşan 29 Ekim kutlamaları öncesinde esnafa birlik ve beraberlik mesajı vererek Cumhuriyet ruhuna katkıda bulundu. Bayraklarla donatılan Adıyaman Çarşısı, bayram havasına bürünürken, esnaflar bu girişimden duydukları memnuniyeti dile getirerek bayram coşkusuna ortak olduklarını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Adıyaman Çarşı Merkez’de gerçekleştirilen bayrak dağıtımı, esnafın bayrama coşkuyla katılımını sağladı.

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