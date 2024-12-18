Doç. Dr. Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bakanlara sorular yöneltti. Bunun yanı sıra, Besni'nin yetiştirdiği bilge ve hayırsever iş insanı merhum Mehmet Erdemoğlu’na dair duygusal bir anma gerçekleştirdi.

“Mehmet Erdemoğlu’nu Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyorum”

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdemoğlu Holding'in Onursal Başkanı Mehmet Erdemoğlu’nun, sağlığında yaptığı hayır işleri ve ilkeleriyle Adıyaman halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Besni'mizin yetiştirdiği hayırsever ve bilge iş insanı merhum Mehmet Erdemoğlu amcamızı vefatının 18. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Kurt’un bu sözleri, hem Adıyaman’daki vatandaşlar hem de Erdemoğlu ailesi tarafından takdirle karşılandı. Hayırseverliğiyle tanınan Mehmet Erdemoğlu, başta eğitim olmak üzere pek çok alanda hayata geçirdiği projelerle hafızalarda yer edindi.

Deprem Bölgesinin Sorunlarını Gündeme Taşıdı

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Milletvekili Resul Kurt, deprem bölgesindeki eğitim ve sosyal hizmet çalışmalarını masaya yatırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, deprem bölgesindeki çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda doğrudan sorular yöneltti. Kurt, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen diğer illerdeki çalışmalar hakkında bilgi talep etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Sordu: "Okul ve Tesisler Yapıldı mı?"

Doç. Dr. Kurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sorularında, özellikle deprem bölgesinde eğitim yatırımlarının yeterli olup olmadığını gündeme getirdi. Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesi illerinin ihtiyacı olan okul, tesis ve diğer yatırımlar yapıldı mı? Ayrıca bu bölgede diğer hangi faaliyetler gerçekleştirildi? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?”

Kurt, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da eğitim altyapısında yaşanan sorunların hala devam ettiğini belirterek, yeni okul binalarının inşa edilmesi, konteyner okulların yerine kalıcı okullar yapılması ve öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a Sorular: "Depremzedelere Destek Devam Ediyor mu?"

Deprem sonrası sosyal yardım çalışmalarının ne aşamada olduğunu gündeme getiren Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti:

“Deprem bölgesinde sosyal yardım ve psikososyal destek çalışmaları yürüttünüz. Adıyaman'a da geldiniz, bölgeyi gördünüz. Deprem bölgesinde de özel projeler başlattınız. Bölgede hâlâ sürdürdüğünüz çalışmalarınız var mı? Depremzede vatandaşlarımız destekleniyor mu?

Kurt, özellikle depremden etkilenen vatandaşların istihdam edilmesi konusuna dikkat çekti. Sosyal yardımların bireylerin istihdam edilme çabalarını azalttığına yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatan Kurt, Bakan Göktaş’a şu soruyu yöneltti:

“Sosyal yardımların bireylerin istihdam edilme konusunda çaba sarf etmesini azalttığı ve istihdamı olumsuz etkilediği yönünde tartışmalar var. Bakanlık tarafından verilen sosyal yardımların istihdamı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?”

Kurt, sosyal yardımların "sürdürülebilir kalkınma" ilkesiyle uyumlu olmasını, bireylerin pasif destekler yerine üretken hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

2025 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Genel Kurul'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri oylamaya sunuldu. Görüşmelerin ardından, her iki bakanlığın bütçesi de kabul edildi. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki çalışmaların 2025 yılı boyunca hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Eğitim ve Sosyal Hizmetlere Destek Talebi

Resul Kurt, 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’daki okul ve tesis ihtiyaçlarının giderilmesi, bölgedeki depremzedelere yönelik psikososyal desteklerin sürdürülmesi ve depremzedelere yönelik özel projelerin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kurt, konuşmasının sonunda, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Hem eğitim alanında hem de sosyal yardımlar konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, Adıyaman’ın kalkınma sürecinin hızlandırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak : PHA