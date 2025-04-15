Milletvekili Kurt, söz konusu don olayını “son 50 yılın en büyük tarımsal afetlerinden biri” olarak nitelendirerek, Adıyaman genelinde özellikle meyve üreticilerinin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

“TARSİM kapsamı dışında kalan üreticiler ağır mağduriyet yaşıyor”

Adıyaman Merkez ile birlikte Gölbaşı, Besni, Kahta, Çelikhan, Sincik ve Tut ilçelerinde ciddi tarımsal zararların meydana geldiğini belirten Kurt, net hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ancak özellikle tarım sigortası (TARSİM) yaptırmamış üreticilerin çok daha büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

“Çiftçilerimiz sadece bu yılın değil, gelecek sezonun da veriminden endişe duymaktadır. Özellikle çiçeklenme döneminde gerçekleşen don olayları nedeniyle meyve veriminde ciddi kayıplar yaşanması bekleniyor.”

“Bakanlık sahada yoğun bir mesai yürütüyor”

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm ekipleriyle sahada olduğunu vurgulayarak, Bakan Yumaklı’ya gösterdiği ilgi ve özverili çalışmalar için teşekkür etti. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Antep fıstığından elmaya birçok üründe yüksek zarar

Don olayının özellikle meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelmesi sebebiyle ürün kalitesinde ve rekoltede ciddi kayıplar yaşandığını vurgulayan Kurt, başta Antep fıstığı, badem, Trabzon hurması, ceviz ve üzüm üreticilerinin etkilediğini; ayrıca elma bahçelerinde de ciddi hasarlar oluştuğunu ifade etti.

“Pembe tomurcuk ve yüzde 10 çiçeklenme döneminde olan elma ağaçları -4 dereceye kadar dayanabilirken, bölgemizde sıcaklıklar -7 ile -14 derece arasında seyretti. Bu durum, sadece bu yılın değil, önümüzdeki yılın verimini de doğrudan etkileyebilir.”

Gece boyu süren don, meyve gözlerini dahi etkiledi

Don olayının 11 Nisan gecesi saat 23.00 sularında başladığını ve 12 Nisan sabahına kadar sürdüğünü belirten Kurt, gece boyunca etkili olan düşük sıcaklıkların çiçeklerde, ovaryumda ve yapraklarda yanmalara yol açtığını aktardı. Ayrıca, sadece mevcut sezonu değil, gelecek yılın meyve gözlerinde de zarar oluşabileceğinin altını çizdi.

“Çiftçimizin yanındayız, sürecin takipçisiyiz”

Milletvekili Kurt, tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde gerekli destek ve çözüm adımlarının atılması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

“Üreticimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tarım bizim için sadece ekonomik bir alan değil, aynı zamanda stratejik bir alandır. Bu bilinçle hareket ediyoruz.”

Kaynak : PHA