Deprem sonrası spor altyapısına destek

Depremde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen 100. Yıl Yüzme Havuzu'nun ardından oluşan boşluğun giderilmesi amacıyla yapılan iş birliği, Adıyaman’daki yüzme sporunun kesintisiz devam etmesini hedefliyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in katılımıyla imzalanan protokol, üniversitenin 378 nolu parselinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun antrenman, kurs, müsabaka ve projeler kapsamında kullanıma açılmasını içeriyor.

Havuz 10 yıl süreyle tahsis edildi

Protokole göre, havuzun bakım, onarım ve işletme giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılanacak. Tesis, il müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilerek, hem üniversite bünyesindeki spor faaliyetlerinin hem de bakanlık projeleri ile spor kulüplerinin çalışmaları için aktif şekilde değerlendirilecek.

“Performans sporcularının mağduriyetinin önüne geçilecek”

Adıyaman’da yüzme branşının gelişimine katkı sağlaması hedeflenen bu iş birliği ile, spor kulüplerinin antrenmanlarının aksamadan sürdürülmesi, performans sporcularının olası mağduriyetlerinin önlenmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesinde sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor.

Adıyaman Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortak açıklamasında, bu tür iş birliklerinin kentteki spor altyapısının yeniden güçlendirilmesinde kritik rol oynadığına dikkat çekilerek, protokolün hem kurumlar arası dayanışmayı artıracağı hem de sportif başarıların sürdürülebilirliğine katkı sunacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA