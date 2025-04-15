KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) Projesi kapsamında Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının, özellikle depremin ağır hasar bıraktığı kırsal bölgelerde yoğunlaştığını kaydeden Başkan Erdoğan, 2025 yılı hizmet sezonunun “Bismillah” diyerek başlatıldığını duyurdu.

“Asrın felaketinin ardından köylerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz”

Başkan Erdoğan açıklamasında, 6 Şubat depremleri sonrası altyapı ve üstyapısı büyük oranda tahrip olan kırsal alanların yeniden inşası için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, şehirde var olan tüm hizmetleri köylerimize de ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bozulan köy içi yollarımızı kilitli parke taşıyla döşüyor, tahrip olan yollarımızda birinci ve ikinci kat asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Eser siyasetiyle köylerimizi modern konutlarla süslerken, altyapımızı da baştan sona yeniliyoruz.”

Koordinasyon içinde, sahada aktif çalışma

Başkan Mehmet Can Erdoğan, çalışmaların İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Av. Sami Işık ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, yıl sonuna kadar hedeflenen tüm proje ve faaliyetlerin tamamlanması için gerekli ekip, araç ve altyapının hazır olduğunu vurguladı.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek en öncelikli hedefimizdir. 2025 yılı sonuna kadar planladığımız tüm projeleri tamamlamak için hizmetin çıtasını daha da yukarı taşıyacağız. Hemşehrilerimize layık oldukları hizmeti ulaştırmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik.”

Kırsal kalkınmaya destek, üretime katkı

İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan, yürütülen kırsal yatırımların sadece altyapı değil, aynı zamanda üretim süreçlerine de destek verdiğini ifade ederek, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bu yatırımlardan doğrudan fayda sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PHA