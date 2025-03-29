“Asrın Felaketinin Yaralarını Sarıyoruz”

Depremin bıraktığı derin yaraların henüz kapanmadığını ancak dayanışma ve birlik ruhuyla bu zor günlerin aşılacağını vurgulayan Milletvekili Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Hemşehrilerim,

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, bayrama ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ancak bu bayram, yüreğimizde derin izler bırakan 6 Şubat Asrın Felaketi’nin hüznüyle buruk… Depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yaralı kardeşlerimize sabır ve şifa diliyorum.”

“Kardeşlik Ruhu İle Umutlarımızı Yeşertiyoruz”

Ramazan ayının sabır ve paylaşma ayı olduğunu belirten Milletvekili Kurt, bu kutsal ayın kazandırdığı kardeşlik ruhunu bayramın sevinciyle taçlandırmak istediklerini söyledi.

“Ramazan, sabrın ve paylaşmanın ayıdır. Zorluklar içinde bile ekmeğimizi bölüşerek, dualarımızı birleştirerek yeniden ayağa kalktık. Bu mübarek ayın bizlere kazandırdığı kardeşlik ruhunu, bayramın sevinciyle taçlandırmak en büyük temennimizdir.”

“Adıyaman’ı Hep Birlikte İnşa Ediyoruz”

Adıyaman’ın yeniden inşası için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Kurt, ildeki yatırımların ve projelerin umut verici şekilde ilerlediğini ifade etti.

“Adıyaman’ımızı hep birlikte yeniden inşa ediyoruz. Bir yandan deprem konutlarımız yükselirken, öte yandan umutlarımızı yeşertmeye devam edeceğiz. El ele vererek, dayanışma ruhuyla şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.”

“Huzur, Sağlık ve Bereket Dolu Bayramlar Diliyorum”

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Milletvekili Kurt, şu dileklerde bulundu:

“Bayramın, başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmeniz duasıyla… Ramazan Bayramınız mübarek olsun!”

Kaynak : PHA