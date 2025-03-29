“Ramazan Ayı Sabır İmtihanıdır, Bayram ise Mükâfat Anıdır”

Ramazan ayının Müslümanlar için büyük bir sabır imtihanı olduğunu vurgulayan Milletvekili Mustafa Alkayış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 gün süren oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı, İslam dünyası için yüksek bir sabır imtihanıdır. Bu mübarek bayramın Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diliyorum. Ancak, İslam coğrafyasında; özellikle Filistin ve Doğu Türkistan’da kan ve gözyaşının hâlâ dinmemesi nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimiz için sıkıntıların sona erdiği, barış ve huzurun hâkim olduğu bir bayram diliyorum.”

“Adıyaman, Zorlukları Aşarak Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kalkıyor”

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’ın yaralarını sarmak için büyük bir mücadele verildiğini belirten Alkayış, devletin tüm imkanlarıyla Adıyaman halkının yanında olduğunu vurguladı.

“Adıyaman’ımız çeşitli zorluk ve imtihanlardan geçmiştir. Ancak bu zorlukları, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, yerel idarecilerimiz ve aziz halkımızla el ele vererek aşmaya devam ediyoruz. İlimizde yürütülen yatırımlar ve uygulanan projelerin meyvelerini almaya başladık. Her geçen gün daha müreffeh bir Adıyaman’a kavuşuyoruz. İdarecisinden çalışanına, sanayicisinden esnafına, amirinden memuruna kadar tüm hemşehrilerimizin her zaman yanında ve hizmetindeyiz.”

“Birlik ve Beraberliğimiz Güçlenerek Devam Edecek”

Adıyaman halkının gösterdiği dayanışma ve birlik ruhunun ülke genelinde örnek gösterildiğini ifade eden Alkayış, şunları söyledi:

“Adıyaman’da görülen birlik ve beraberlik herkesçe bilinmekte ve ülke çapında takdirle karşılanmaktadır. Karşılaştığımız ve karşılaşacağımız hiçbir zorluk bizleri yıldıramayacak, aksine daha da güçlendirerek, dirençli bir şekilde birlik ve beraberliğimizi pekiştirecektir.”

“Türkiye Yüzyılı’na Yakışır Bir Konuma Erişeceğiz”

Türkiye’nin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Milletvekili Alkayış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülke olarak ne kadar güçlenir ve kenetlenirsek, hem kendi vatandaşlarımızın hem de dünya genelindeki Müslümanların huzur ve güven içinde yaşamasına o kadar katkı sunarız. Türkiye’mizin, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir konuma erişeceğine yürekten inanıyorum.”

Alkayış, mesajının sonunda Adıyaman halkına selamlarını ileterek, Ramazan Bayramı’nın huzur ve sevinç içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak : PHA