“Bayramlar, Sevgi ve Güzellikleri Paylaşma Günleridir”

Ramazan ayını ibadet, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geçirdiklerini belirten Müftü Dr. Mevlüt Haliloğlu, bayramların müminler için sevinç ve mutluluğun yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti. Dr. Haliloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Kardeşlerim, muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler, dini, ahlaki ve kültürel bakımdan bir manevi revizyon mahiyetinde olan bu mübarek Ramazan ayında paylaştık, ibadet ettik, dayanışma içerisinde olduk ve nihayet bayrama ulaşmış bulunmaktayız. Bayramlar; Müslümanlar için sevinç, mutluluk ve Allah’ın verdiği nimetleri paylaşma günleridir.”

“Bayram, Kırgınlıkları Unutma ve Sevgiyle Kucaklaşma Günüdür”

Müftü Haliloğlu, bayramların düşmanlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, sevgi ve güzellikleri paylaşma vesilesi olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Mümin için iki sevinç anı vardır. Biri iftar anıdır, diğeri ise mükafatını Rabbinden beklediği andır. İşte bayram günlerinde bizler, Ramazan ayını ibadetle, yardımlaşmayla ve dayanışmayla geçirmiş olmanın mükafatını Cenab-ı Allah’tan bekleyeceğiz.

Bayramlar, yardımlaşmak, dayanışmak, büyükleri ve küçükleri sevindirmek, dostlarla bir araya gelmek, düşmanlıkları geride bırakmak suretiyle güzellikleri ve sevgiyi paylaşma günleridir. Özellikle büyüklerimizi ziyaret edelim, uzaktaki yakınlarımızı ihmal etmeyelim, garipleri, fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini sevindirelim.”

“Fıtır Sadakasını İhmal Etmeyelim”

Müftü Haliloğlu, Ramazan ayı boyunca yapılması gereken ibadetlerin aksatılmaması gerektiğini hatırlatarak, özellikle fıtır sadakasının bir an önce verilmesini tavsiye etti.

“Fıtır sadakamızı eğer vermemişsek, bir an önce verip ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de bayram sevincine ortak olmasını sağlayalım. Ramazan ayında yaptığımız ibadetleri devam ettirelim. Çünkü ibadetlerin en hayırlısı, az bile olsa devamlı olanıdır.”

“İyiliği Hakim Kılmak İçin Gayret Edelim”

Trafik kurallarına uyarak bayramın sevincini hüzne dönüştürmemek gerektiğini belirten Dr. Mevlüt Haliloğlu, tüm vatandaşlara iyiliği hakim kılma çağrısında bulundu.

“Sevgiyi, güzelliği ve iyiliği paylaşalım. İyi bir insan olmaya çalışalım. Yaşadığımız bölgede, şehrimizde, köyümüzde ve arkadaşlarımız arasında iyiliği hakim kılmak için elimizden geleni yapalım. Bu vesileyle bu mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın bizler için güzellikler getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

“Dualarımız Filistin ve Doğu Türkistan İçin”

Dünyanın çeşitli yerlerinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanları unutmamak gerektiğini vurgulayan Müftü Haliloğlu, Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan’daki Müslümanlar için dua çağrısında bulundu.

“Bayramda dünyanın farklı yerlerinde, özellikle Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan’da zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize dua edelim. Böylece geleceğe daha güvenli ve umutla bakmanın gayreti içerisinde olalım.”

Kaynak : PHA