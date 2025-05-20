Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman’ın kültürel ve turistik gelişimi ele alınırken, Özhan, Bakan Ersoy’u Adıyaman’a davet etti.

Bakan Ersoy, daveti memnuniyetle karşıladı ve bayram sonrası Adıyaman’ı ziyaret edeceğini belirtti. Bakanlık heyeti, bu hafta Adıyaman’a gelerek incelemelerde bulunacak ve detaylı bir rapor hazırlayacak.

Bu raporun, Bakan Ersoy’un ziyareti öncesinde önemli bir zemin oluşturması bekleniyor.

Milletvekili Özhan, gerçekleşecek temasların Adıyaman’ın kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PHA