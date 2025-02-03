Depremzede aileler için yapılan konutların teslim sürecine ilişkin bilgi veren Milletvekili Kurt, “Bu vesileyle, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında seçim bölgem, memleketim Adıyaman’da depremzede ailelerimiz için umutla inşa ettiğimiz yeni yuvalarımızda, 6’ncı kurayla 6.781 konutun daha hak sahiplerine tesliminin heyecanını yaşadık. Bugüne kadar Adıyaman’da 31.406 vatandaşımız konutlarına kavuşmuştur,” dedi.

Ayrıca, Adıyaman’ın merkezi konumunda yapımı süren 28 ticaret merkezinin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Kurt, bu merkezlerin Adıyaman’ın ekonomik ve turistik açıdan gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek “şehrimizde kadim kültürümüzün yaşatılacağı, turizm ve ekonomiye can damar olacak örnek işletmeler de yakında faaliyete başlayacaktır” diye konuşmasına devam etti.

Ayrıca, Adıyaman’ın en merkezi konumunda yapımı süren 28 ticaret merkezinin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Milletvekili Kurt, bu projelerin şehrin ekonomik ve turistik açıdan gelişimine önemli katkılar sunacağını vurguladı. Kadim kültürün yaşatılacağı bu alanların Adıyaman’a değer katacağını ifade eden Kurt, “Şehrimizde kadim kültürümüzün yaşatılacağı, turizm ve ekonomiye can damar olacak örnek işletmeler de yakında faaliyete başlayacaktır.” diye konuştu.

“Devletimiz Güçlü ve Kararlı Bir Duruş Sergiledi”

Depremin ardından devletin hızla harekete geçtiğini vurgulayan Kurt, “Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasında devletimizin ortaya koyduğu güçlü ve kararlı duruşa şahit olduk. Milletimizin yaralarının sarılması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği gayret ve özveri bizlere umut ve güven vermiştir,” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına katkı sunan yetkililere ve emekçilere teşekkür eden Kurt, “Deprem felaketi sonrasında yaralarımızın hızla sarılması için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, tüm bakanlarımıza, işçiden mühendise kadar emeği geçen tüm emekçilere hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum,” dedi.

Adıyaman’da yürütülen konut ve ticaret merkezi projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin deprem sonrası kalkınma sürecinde önemli bir aşama kaydedilmesi bekleniyor.



Kaynak : PHA