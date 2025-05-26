Deprem Bölgesine 500 Milyon Dolarlık Yeni Destek

6 Şubat depremlerinin ardından bölgesel toparlanma hız kazanıyor

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili doğrudan etkileyen büyük depremlerin ardından devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirten Milletvekili Kurt, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası finansal desteklerin sürdüğünü ifade etti.

18 ildeki işletmelere doğrudan destek sağlanacak

23 Mayıs itibarıyla imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, Dünya Bankası finansmanının Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) eliyle kullanılacağını belirten Kurt, sağlanan 500 milyon dolarlık kaynağın, depremlerden doğrudan etkilenen 11 il ile bu illere komşu olan 7 ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirileceğini bildirdi.

Bu kapsamda destek sağlanacak iller şöyle sıralandı:

Doğrudan etkilenen iller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa

Komşu iller: Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas, Tunceli

Amaç: İstihdamı korumak, işletmeleri yeniden ayağa kaldırmak

Sağlanan bu finansmanın en temel hedefinin, bölgede istihdamı korumak ve yeni iş alanları yaratmak olduğunu vurgulayan Kurt, “Bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanacak. Bu destekle birlikte ekonomik çarklar yeniden hızla dönecek. Yatırımlar artacak, üretim ve ihracat canlanacak,” ifadelerini kullandı.

Uluslararası destek 6,4 milyar dolara ulaştı

Milletvekili Kurt, son paketle birlikte sadece uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman desteğinin toplamda 6,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bunun yaklaşık 2,4 milyar dolarının doğrudan reel sektör ve ihracatçılara destek amacıyla kullanıldığını söyledi.

“Devletimiz milletinin yanında”

Devletin depremin ilk anından itibaren milletinin yanında olduğunu vurgulayan Resul Kurt, şunları kaydetti:

“Yaşadığımız büyük felaketin ardından hep birlikte bir dayanışma ruhu içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz tüm gücüyle sahadadır. Bugün sağlanan bu finansmanla işletmelerimizin ayağa kalkmasına, istihdamın korunmasına ve bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlanacaktır. Zor günler geride kalacak, bu kadim topraklar daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilecektir.”

Kaynak : PHA