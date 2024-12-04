AK Parti Tut ve Çelikhan ilçe kongrelerini 30 Kasım 2024 tarihinde büyük bir heyecanla ve kardeşlik havası içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, kongrelerin Tut ve Çelikhan ilçelerimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tut ve Çelikhan ilçe kongrelerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve İl Koordinatörü Yusuf Coşkun’un yanı sıra milletvekilleri, il genel meclisi başkanı, ak parti il başkanı, ilçe belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

8. Olağan Kongrelerin sonucunda AK Parti Tut İlçe Başkanı olarak seçilen Cemal Özdoğan ve Yönetim Kurulu Üyelerine; AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı olarak seçilen Mehmet Baltacı ve Yönetim Kurulu Üyelerine millete hizmet yolunda başarılar dileyen Alkayış, inandıkları yolda taze bir Besmele ile her daim yenilenerek ve güçlenerek yürümeye devam ettiklerini söyledi.

İl Koordinatörü Yusuf Coşkun katılımlarının kendilerine güç ve moral aşıladığını belirten Milletvekili Alkayış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan, yorulmadan, büyük bir azim ve kararlılık içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Teşkilatlarımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız ve dava arkadaşlarımızla her zaman yan yana ve uyum içerisinde hareket ettiklerini aktaran Milletvekili Alkayış, icraatı ve gayreti merkeze alan AK Parti’nin halkımızın umudu olduğunu söyledi.

Gerek bugünkü gerekse geçmişteki kongrelerde görev alan dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Milletvekili Alkayış, AK Parti olarak her zaman halkımızın yanında olduklarını; onların derdiyle hüzünlenip sevinçleriyle neşelendiklerini söyledi.

Alkayış, konuşmasında, depremden büyük oranda etkilenen memleketimizin ayağa kalkması, eskisinden daha mamur düzeye ulaşması, zenginleşmesi ve gelişmesi için bütün güçleriyle gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve öncülüğünde Adıyaman genelinde başlatılan proje ve yatırımların etap etap tamamlanmaya başladığını; kadim ilçeler Tut ve Çelikhan’ın ise günden güne daha da kalkınacağını ifade eden Alkayış, içerisinde bulundukları kongre sürecinin ilimiz ve ilçelerimiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA