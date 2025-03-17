Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde mesaj yayımlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 18 Mart’ın tarihinde pek anlamlı bir yerinin olduğunu söyledi. Çanakkale Zaferi’ni dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirttiğini ve dilden dile dolaşacak bir destan yazdığını belirten Alkayış; “Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle yekvücut olan kahraman ordumuzun yeri geldiğinde kuru ekmek yeri geldiğinde sade hoşafla yetinerek canı pahasına vatanı savundu. Her bir askeri kendisinden kat kat ağır mermiyi kaldıran birer Seyit Onbaşı konumunda olan Kahraman Ordumuza, yani Seyit Onbaşılara ne kadar minnet duysak azdır. Bu kutlu zaferin halkımızın muhayyilesinde destanlarla, marşlarla, şiirlerle süslemiştir.”dedi.

Çanakkale deyince akla milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un geldiğini söyleyen Alkayış, Akif’in yazmış olduğu destandan “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın / Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın” dizelerini hatırlatarak bağımsızlığı kazandıran ecdadımızı bir kez daha saygıyla andığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı Çanakkale’de çarpışan yiğitlerin ve Akif’in “Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi” dizesini okuyan Alkayış,” İstiklal Şairimiz Akif’in gözünde kahraman ordumuzun taşıdığı değerin son derece yüksektir. Rahmet ve minnetle andığımız atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bu vatanı bizlere emanet ettiğini; bizim de ecdadın emaneti olan ülkemizi korumak ve kalkındırmak adına elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekiyor.”şeklinde konuştu.

Son olarak, halkımızın geçmişteki gibi bugün de bağımsızlığına son derece düşkün olduğunu ve esaret kavramını hiçbir zaman kabullenmediğini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, bu kararlı ve cesur duruşun dünyada kötü niyetli odaklara korku saldığını dile getirerek başta Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bütün neferlerini ve bütün şehitleri saygı ve minnetle andığını söyledi.

Kaynak : PHA