Kongrede birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alkayış, Adıyaman’ın kalkınması ve gelişmesi için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kongreye, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Teşkilat İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, belediye başkanları ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları başkanları katıldı.

"Kongre Süreci Başladı"

Alkayış, kongre sürecini Gölbaşı ilçesiyle fiili olarak başlattıklarını ve belirlenmiş takvime uygun olarak Adıyaman’ın dokuz ilçesinde ve il merkezinde kongrelerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Kongrelerde görev alan dava arkadaşlarına teşekkür eden Alkayış, AK Parti olarak her zaman halkın yanında olduklarını ve onların dertleriyle hüzünlenip sevinçleriyle mutlu olduklarını ifade etti.

"Deprem Sonrası Çalışmalar ve Konut Teslimatları"

Depremden etkilenen Adıyaman’ın ayağa kalkması için büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Alkayış, şehir merkezinde 2.038 konutun, kırsal kesimde ise 1.809 konutun yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Gölbaşı ilçesinde Yukarıçöplü beldesinde 302, Balkar’da 140 olmak üzere toplamda 442 konutun teslim edildiğini, kırsalda ise 173 konutun sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"Yeni Projeler ve Yatırımlar"

Alkayış, Kasım ayında Gölbaşı Kaymakamlığı’nın yeni hizmet binası için ihaleye çıkılacağını açıkladı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Adıyaman ziyareti sırasında Gölbaşı ilçesine yeni bir meydan kazandırılacağının müjdesini verdi. Nissibi-Kâhta, Kâhta-Merkez ve Merkez-Gölbaşı arasındaki asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Alkayış, Gölbaşı ilçesindeki şehir geçişi, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçenin daha müreffeh bir hale geleceğini söyledi.

"Adıyaman, Hak Ettiği Şehir Kimliğine Kavuşacak"

AK Parti’nin halkın menfaatine olan her fırsatı seferber ettiğini belirten Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan proje ve yatırımların etap etap tamamlandığını ifade etti. Adıyaman’ın kalkınarak hak ettiği şehir kimliğine kavuşacağını vurgulayan Alkayış, kongre sürecinin Adıyaman ve ilçeleri için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak : PHA