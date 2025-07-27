Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım atması amacıyla TBMM çatısı altında kurulması planlanan 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun 51 kişiden oluşacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda siyasi partilerin komisyonda görev alacak isimleri netleşmeye başlarken, MHP’nin dört kişilik komisyon heyeti de kamuoyuna açıklandı.



Komisyonda MHP’yi temsil edecek isimler



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinin komisyonda görev yapacak isimlerini şu şekilde duyurdu:



Feti Yıldız – MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili



Muhammet Levent Bülbül – Sakarya Milletvekili



Halil Öztürk – Kırıkkale Milletvekili



Yücel Bulut – Tokat Milletvekili



Yıldız açıklamasında, görevlendirmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapıldığını ve bu görevlendirmeyi büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.



Yıldız: ‘Liderimize minnettarız, sorumluluğumuzun farkındayız’



Feti Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“‘Terörsüz Türkiye’ hedefine koşar adım giderken, idari ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla kurulan 51 üyeli 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda Milliyetçi Hareket Partisi adına görev yapmak üzere; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut’u görevlendirmiştir. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Muhterem Liderimize, bizlere duyduğu güven ve tevdi ettiği görev nedeniyle minnet ve saygılarımızı sunuyoruz.”



MHP, 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nu önemsiyor



Milliyetçi Hareket Partisi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi çerçevesinde kurulan bu komisyonun, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini pekiştirme yolunda önemli bir yapı taşı olduğuna dikkat çekiyor. Partiden yapılan değerlendirmelerde, MHP’nin terörle mücadelede kararlı tutumu, bu komisyon çalışmalarıyla birlikte Meclis düzeyinde somut adımlara dönüşecek.



Komisyonun görev ve yetkileri ile çalışma usullerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, siyasi partiler arasındaki koordinasyon ve raporlamaların, kamuoyuna sunulacak yol haritasının temelini oluşturacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA